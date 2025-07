La Lazio scopre una 'nuova' mezzala: Sarri prova Belahyane da interno di centrocampo

C'è un nuovo, interessante volto che sta catturando l'attenzione a Formello in questi primi giorni di preparazione della Lazio: si tratta di Reda Belahyane, centrocampista su cui Maurizio Sarri sta ponendo particolare attenzione. Il tecnico biancoceleste lo sta testando con continuità, inserendolo fin da subito nei delicati meccanismi del suo centrocampo.

Nelle recenti sedute, come riportato da Lalaziosiamonoi.it, l'ex Hellas Verona ha iniziato come intermedio sinistro, per poi essere spostato stabilmente sul centrodestra durante le esercitazioni a spazi ridotti. Una posizione che, almeno in questa fase iniziale, sembra cucita su misura per lui, evidenziando una potenziale risorsa preziosa per il l'allenatore di Figline Valdarno.

Nemmeno il rientro di Guendouzi ha alterato i piani di Sarri, con il giovane marocchino che ha continuato a lavorare nella stessa zona del campo. Belahyane è stato alternato a calciatori più esperti come Vecino e Basic nel terzetto di riferimento, con Rovella saldo in cabina di regia. Questo è un segnale inequivocabile: Sarri lo sta valutando attentamente, cercando di capire al meglio le sue caratteristiche e come possa integrarsi nel suo sistema.

Il ritorno di Cataldi potrebbe, in futuro, rimescolare le carte, ma per ora il feeling tra Belahyane e il sistema tattico biancoceleste sembra già in fase di costruzione. Sarà interessante capire se questa mezzala destra diventerà il suo ruolo definitivo o se Sarri avrà in mente altre soluzioni. Di certo, Belahyane si sta dimostrando una delle note più positive di questo inizio di ritiro.