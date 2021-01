La prima gioia di Arthur e tanto Skorupski. Allo Stadium è 1-0 tra Juve e Bologna dopo 45'

Termina 1-0 per la Juventus il primo tempo allo Stadium contro il Bologna. Decide per il momento il primo gol in bianconero di Arthur (15'). Ottima Juve, più volte vicina al doppio vantaggio, in sofferenza i rossoblù che devono ringraziare Skorupski.

Le scelte iniziali - Pareva essere Morata il prescelto per fare da spalla a Ronaldo, e invece Pirlo punta su Kulusevski. In difesa ancora Bonucci-Chiellini, con De Ligt recuperato (dopo la positività al Covid) che parte dalla panchina. Cuadrado e Danilo esterni bassi, sui loro "binari" agiscono McKennie e Bernardeschi, con Arthur e Bentancur in mezzo al campo. Nel Bologna un solo cambio rispetto agli 11 che hanno battuto il Verona: a centrocampo c'è Svanberg al posto di Dominguez. Confermato Barrow in attacco (Palacio parte fuori).

Silent check - Juventus in completo blu, maglia bianca per il Bologna. E primo episodio al 5': Cuadrado va giù in area dopo un contrasto con Vignato impegnato nel ripiegamento. Il colombiano si lamenta per un contatto e resta a terra. Il VAR controlla l'episodio, dopo il silent check si continua a giocare. Tre minuti dopo Risposta del Bologna con una conclusione dalla distanza di Orsolini che sfila a lato controllata da Szczesny.

Vantaggio Juve - Alla prima vera occasione arriva il vantaggio, anche fortunoso, della Juventus. Al 15' Arthur riceve ai venti metri, si porta avanti la sfera e calcia trovando anche la deviazione di Schouten che inganna Skorupski. Vantaggio dei bianconeri che concretizzano così l'iniziale pressione in area avversaria. Poco prima dle gol Juve, prima grande occasione rossoblù con Barrow.

Gialli e occasioni - Molti contrasti nella fase centrale della gara. Dopo il cartellino giallo per Vignato, arriva anche il primo cartellino per la Juventus. Intervento scorretto ed in ritardo di Kulusevski ai danni di Svanberg e giallo per l'ex Atalanta e Parma (diffidato, salterà la Samp). Al 28' doppia occasione Juve con la risposta di uno strepitoso Skorupski: il portiere del Bologna prima respinge un grande rasoterra di Ronaldo, poi si oppone anche al tap-in di Bernardeschi. Il Bologna non riesce ad eludere il forcing, la Juve continua a spingere in cerca del raddoppio. Al 32' contropiede fulminante di Cuadrado che da solo spreca al momento del tiro.

A riposo sull'1-0 - Prova a cambiare qualcosa tatticamente Sinisa Mihajlovic nella parte finale della prima frazione di gioco, allargando un po' Barrow fino a quel momento poco incisivo. Orsolini e Soriano confezionano una bella palla gol, ma il tiro del centrocampista finisce al lato. La Juventus tiene bene anche in fase di copertura, sfiora il 2-0 con McKennie ma va comunque a riposo in vantaggio.

