Roma, scatto per Alajbegovic: colloqui positivi, Pjanic promoter. Ma tre big in agguato

Kerim Alajbegovic piace, e tanto, alla Roma. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport - in edicola oggi - il papà e agente Semin ha fatto capolino nella Capitale ed è rimasto colpito dal progetto a tutto tondo del club giallorosso: il centro sportivo di Trigoria, lo sviluppo dei giocatori in atto e ovviamente il colloquio con il diesse Massara. Tutto sotto gli occhi vigili di Miralem Pjanic, intermediario del possibile affare nonché ex centrocampista giallorosso.

L'ala sinistra classe 2007 è un nome già sentito, alla ribalta per aver contribuito all'eliminazione dell'Italia dalla finale playoff Mondiali con la sua Bosnia-Erzegovina. Lato Roma, la volontà di accaparrarselo è evidente, ma soprattutto c'è l'intenzione di chiudere l'operazione in fretta, per presentarsi dal Bayer Leverkusen (lo ha riscattato dal Salisburgo) e trattare il prezzo del cartellino. Al momento la richiesta sarebbe di 25 milioni.

Il 18enne Alajbegovic vuole la Serie A, secondo il quotidiano romano, consapevole degli effetti positivi che potrebbe avere sulla sua carriera in termini di evoluzione. Sotto la sapiente guida di Gian Piero Gasperini, poi, troverebbe terreno fertile e ne sono la dimostrazione i vari Pisilli, Ghilardi, Vaz e non solo. L'esterno offensivo, da 12 gol al primo anno tra i professionisti, fa gola al club capitolino e Pjanic gli avrebbe consigliato di preferirlo a Inter, Milan e Napoli. Big che non gli garantirebbero stesso spazio e continuità, ma una chiacchierata la farà comunque.

Ad ogni modo dalla conversazione avuta dall'agente di Alajbegovic e Massara, di problemi per l'ingaggio del ragazzo non ce ne sarebbero: andrebbe a salire negli anni. Mentre la Roma prepara il tesoretto da presentare al Leverkusen per bruciare i rivali sul tempo e assicurarsi il 18enne bosniaco.