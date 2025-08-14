TMW Milan, Hojlund non apre (per ora) al trasferimento. Vuole giocarsi le carte allo United

Rasmus Hojlund vuole rimanere al Manchester United per una questione sportiva e per questo non apre al trasferimento al Milan. Il danese, dopo due stagioni in chiaroscuro, vuole provare a giocarsi le sue carte all'Old Trafford, nonostante l'arrivo di Benjamin Sesko, più gli acquisti di Mbeumo e Cunha. Vuol far ricredere Ruben Amorim dopo i 10 gol della scorsa stagione, divisi tra Premier (solo 4) ed Europa League (6). Probabilmente il centravanti sente profumo di aria nuova in questa annata rispetto a quella iniziata da Ten Hag e conclusa con la sconfitta in finale di EL con il Tottenham. Un modo per convincersi di potere giocare in Premier e non venire scartato, anche per la giovane età.

Dunque in questo momento il trasferimento è bloccato. La valutazione che ne facevano Milan e Manchester United era un pacchetto da 40 milioni, fra prestito (4) e diritto di riscatto (36). I club sono in contatto e trovare l'accordo definitivo non è un problema, ma è chiaro che senza la volontà di Hojlund il trasferimento è destinato a non andare in porto.

Nel mercato però è difficile che qualcosa sia definitivo, soprattutto in situazioni come queste. Quindi, nonostante le possibili riserve, Hojlund potrebbe alla fine decidersi e scegliere il Milan per rilanciarsi. La decisione probabilmente arriverà in qualche giorno, altrimenti il Milan virerà su altri obiettivi.