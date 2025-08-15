Manu Koné non esclude necessariamente Lookman: l'Inter sogna il doppio colpo

Il mercato dell’Inter potrebbe sterzare di colpo dalla direzione di Bergamo e procedere spedito più a sud, più precisamente a Roma, dove milita Manu Koné. Come riferisce La Gazzetta dello Sport all’interno delle proprie pagine, i nerazzurri si sarebbero stancati di aspettare l’impasse dell’Atalanta e avrebbero fiutato l’opportunità nel centrocampista francese, che i giallorossi sono disposti a sacrificare per mettere le mani sugli ultimi pezzi del proprio mercato.

Al momento, si legge sulla rosea, non è stata recapitata nessuna offerta ufficiale nella sede della Roma, ma l’interesse c’è e l’escalation può subire una repentina accelerata nelle prossime ore. Dal livello della cifra investita passerà poi la possibilità del doppio colpo a effetto tra centrocampo e attacco: nonostante le difficoltà nella partita a scacchi con la Dea, l'Inter coltiva l'idea suprema e tutt'altro che semplice di aggiungere proprio Kone allo stesso Lookman.

Di certo, al momento, è più vicino a vestirsi di nerazzurro Manu che il 28enne Ademola, e già questo è un fuoco di Ferragosto: quei 5 anni fanno tutta la differenza del mondo, almeno per la società acquirente. Nel dettaglio, a differenza di quanto farebbero con l’acquisto del più attempato Lookman, in questo caso i nerazzurri prenderebbero un gioiello ‘rivendibile’. In linea di principio, la dirigenza nerazzurra non vuole arrivare subito ai 40 milioni che farebbero cedere la Roma: si potrebbe partire da una cifra decisamente inferiore, che darebbe ancora munizioni sufficienti per giocare la partita nigeriana.