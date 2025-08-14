Ufficiale Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna

"Cecilia Prugna è una nuova calciatrice del Parma Calcio Women". Con questo breve comunicato sui propri canali social il club ducale ha annunciato l'arrivo di una nuova centrocampista in vista della prossima stagione.

La classe '97 arriva dalla Roma ed è reduce da tre stagioni in prestito prima con la maglia della Sampdoria (13 presenze) e poi con il Sassuolo (33 presenze e tre reti) dove però nella passata stagione ha giocato poco a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ne ha minato la stagione. Un infortunio che è stato messo alle spalle.