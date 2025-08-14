Ufficiale
Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
“Ancora insieme. Natalie Muth è azzurra per una nuova stagione”. Il Napoli Women con questa nota sui propri canali social ha annunciato la firma della centrocampista statunitense.
La classe ‘98, arrivata lo scorso anno dal Duisburg, nella scorsa stagione ha giocato 22 gare con la maglia azzurra segnando un gol e fornendo tre assist. Per lei il nuovo contratto scadrà nel 2026.
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Le più lette
3 L'estate dell'Inter continua a essere piena di intoppi: Marotta e Ausilio devono riscattarsi. Hojlund-Milan, l'affare alla fine si farà: ecco come. Tudor riabiliti Douglas Luiz, la strada è quella giusta. E Donnarumma andrà al City
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile