La Roma fa sul serio per Zaha: offerti Felix e un conguaglio al Crystal Palace, i dettagli

La Roma fa sul serio per Wilfried Zaha. Secondo quanto riferito da 'Repubblica.it', José Mourinho ha espressamente richiesta il centravanti del Crystal Palace, per il quale è stata avanzata un'offerta di 15 milioni di euro più il cartellino di Felix Afena-Gyan. Nell'operazione potrebbe rientrare a Cristian Volpato. L'ivoriano comunque - si legge - non escluderebbe Paulo Dybala, che invece è legato alla cessione di Nicolò Zaniolo.