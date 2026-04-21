La Roma guarda a un talento spagnolo: occhi su Victor Munoz, clausola da 40 milioni
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Secondo quanto riportato da El Chiringuito la Roma ha messo nel mirino un talento spagnolo dell'Osasuna. Si tratta di Victor Munoz, esterno destro classe 2003.
Il giocatore vanta già 2 presenze con la nazionale maggiore, segnando anche un gol. Nato a Barcellona ma dai 18 ai 22 anni al Real Madrid, prima nell'Under 19 e poi nella squadra C e nel Castilla, Munoz è all'Osasuna dalla scorsa estate, firmando un contratto fino al 2030 e con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, la metà dei quali andrà al Real Madrid.
In questa sua prima stagione ne LaLiga ha segnato 5 reti in 31 partite. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Barcellona.
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