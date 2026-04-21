La Roma guarda a un talento spagnolo: occhi su Victor Munoz, clausola da 40 milioni

Secondo quanto riportato da El Chiringuito la Roma ha messo nel mirino un talento spagnolo dell'Osasuna. Si tratta di Victor Munoz, esterno destro classe 2003.

Il giocatore vanta già 2 presenze con la nazionale maggiore, segnando anche un gol. Nato a Barcellona ma dai 18 ai 22 anni al Real Madrid, prima nell'Under 19 e poi nella squadra C e nel Castilla, Munoz è all'Osasuna dalla scorsa estate, firmando un contratto fino al 2030 e con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, la metà dei quali andrà al Real Madrid.

In questa sua prima stagione ne LaLiga ha segnato 5 reti in 31 partite. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Barcellona.