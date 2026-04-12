Victor Munoz come Nico Paz? Il Real lo ha ceduto ma lo "controlla", piace al Barça

Il nome di Víctor Muñoz inizia a circolare con insistenza tra i grandi del calcio spagnolo. L’esterno offensivo dell’Osasuna si sta mettendo in luce in Liga grazie a prestazioni di alto livello, attirando l’interesse di club di primo piano come il Barcellona. Un possibile trasferimento che rischia però di trasformarsi in un nuovo motivo di tensione con il Real Madrid.

Cresciuto proprio nelle giovanili madridiste dopo un primo passaggio anche dalla Masia, Muñoz è sotto il controllo della "Casa Blanca", che per alcune stagioni mantiene un diritto di prelazione sul suo futuro. Una situazione simile a quella di Nico Paz, oggi protagonista al Como. Da Valdebebas, infatti, filtrerebbe una linea chiara: evitare a ogni costo che il talento possa trasferirsi ai rivali catalani.

A rendere il quadro ancora più intricato è il recente cambio di agenzia del giocatore, passato alla Niágara Sport, realtà ritenuta vicina all’ambiente blaugrana e in ottimi rapporti con la dirigenza guidata da Joan Laporta. Un dettaglio che ha alimentato le speculazioni, anche se fonti vicine al giocatore sottolineano come i rapporti con il Real restino comunque solidi. Sul mercato, Muñoz ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e ha già avuto sondaggi da Premier League e Serie A. In caso di cessione, il Real Madrid manterrebbe comunque un diritto di recompra a cifre contenute nei prossimi anni.

Intanto, il classe emergente continua a brillare: dopo il debutto con la nazionale maggiore spagnola, ha trovato anche il primo gol in amichevole contro la Serbia, confermando di essere uno dei prospetti più interessanti.