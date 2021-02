La Roma ha scelto: Maurizio Lombardo nuovo segretario generale. Arriva dalla Juventus

La Roma ha scelto il suo nuovo segretario generale. Si tratta di Maurizio Lombardo, ex dirigente della Juventus - sottolinea il Corriere dello Sport - pronto a firmare nelle prossime ore il contratto con il club giallorosso. Lombardo è stato fino al 20 ottobre scorso il General Secretary della Juve: per quasi dieci anni ha lavorato a Torino con diversi incarichi prima della rescissione consensuale del contratto per provare qualcosa di nuovo.

Al posto di Longo - I primi contatti tra la Roma e Lombardo - si legge - sono cominciati dopo l'addio al club bianconero: da qualche giorno Lombardo già si è fatto vedere tra Trigoria e viale Tolstoj per conoscere l'ambiente lavorativo e firmare le ultime carte per il suo passaggio in giallorosso. Sostituirà nell’organigramma Pantaleo Longo, passato al Verona lo scorso novembre.