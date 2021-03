La Roma passa, Pellegrini sblocca la gara con lo Shakhtar: 1-0, che assist di Pedro

La Roma passa, con i suoi giocatori di qualità. È Lorenzo Pellegrini a siglare l’1-0 sullo Shakhtar Donetsk dopo 23 minuti: la rete arriva, però, sul decisivo asse Mkhitaryan-Pedro. Appoggio dell’armeno per lo spagnolo, che manda fuori giri l’avversario col primo tocco e poi serve un filtrante per l’inserimento del capitano. A tu per tu con Trubin, Pellegrini non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi.