La Roma ritrova Zaniolo: sorrisi e lavoro col pallone, le prime immagini da Trigoria

Buone notizie per Nicolò Zaniolo. Oggi, a quattro mesi dall'operazione, il giocatore della Roma è tornato a lavorare con il pallone a Trigoria. A metà marzo si sottoporrà a una visita con professor Fink, che lo ha operato, per avere il via libera definitivo per tornare a giocare. Se tutto andrà per il meglio il classe 1999 potrà tornare a disposizione da aprile. Ecco le prime immagini del giocatore dai profili social del club giallorosso: