La Samp non affonda, il Crotone chiede un rigore: allo Scida primo tempo senza reti ed emozioni

Il Crotone di Cosmi si gioca le ultimissime chance di salvezza, la Sampdoria veleggia in zone tranquille della classifica. Sarà per la tensione da una parte e la scarsa fame di punti dall'altra, ma il primo tempo della sfida dello "Scida", valida per il 32° turno di Serie A, finisce per offrire davvero pochi spunti.

Le scelte degli allenatori - 3-5-2 per Cosmi con la coppia d'attacco Simy-Messias. A centrocampo fiducia a Zanellato, Cigarini ed Henrique. Sul fronte opposto, 4-4-2 per la Sampdoria di Ranieri con Gabbiadini e Quagliarella come tandem offensivo. Titolare Candreva sulla destra, Tonelli e Colley i centrali di difesa.

Parola d'ordine: equilibrio - Il primo sussulto dell'incontro arriva al 2', con un colpo di testa di Candreva che finisce abbondantemente alto. Quagliarella scalda i guantoni di Cordaz al 9', un minuto più tardi Messias impegna invece Audero dopo una bella cavalcata di Reca sulla sinistra. L'occasione più ghiotta arriva al 20', con un piattone di Simy da buona posizione che resta però troppo centrale. I minuti scorrono veloci, con nessuna delle due compagini che riesce a prendere il sopravvento e le occasioni da rete latitano quindi da entrambe le parti. Gabbiadini ci prova al 27', tagliando sul primo palo coi giusti tempi e mandando di testa a lato sul fondo. Cigarini al 37' viene ammonito per una trattenuta proprio sull'attaccante avversario, poi gli squali reclamano un rigore per una presunta trattenuta di Colley su Messias in area di rigore. Niente di irregolare secondo il signor Paterna, che - dopo aver consultato il VAR - manda così tutti negli spogliatoi col risultato parziale di 0-0 al 45'.