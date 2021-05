La settimana più lunga: la triade rossonera vicina alla squadra di Pioli e a Donnarumma

Nella settimana decisiva per la stagione del Milan, la società ha fatto sentire la sua presenza alla squadra di Stefano Pioli. Come racconta Il Corriere dello Sport, la triade composta da Maldini, Massara e Gazidis è stata più volte a Milanello per sostenere il gruppo. Una presenza costante e importante anche per mostrare vicinanza a quei giocatori che stanno vivendo un momento più complicato. È il caso di Gianluigi Donnarumma, sempre alle prese con le delicate trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Il Milan, per cautelarsi, ha bloccato Mike Maignan, portiere del Lille primo in Ligue 1, ma ovviamente spera di arrivare a un accordo con il numero uno della Nazionale.