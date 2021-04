Ladinetti ha rinnovato col Cagliari. L'agente: "Il club crede tanto in lui, siamo felici"

Riccardo Ladinetti è uno dei gioielli della cantera del Cagliari ed è pronto anche per diventare un perno del club sardo. Fresco di rinnovo fino al 2024 con la società di Giulini, è in prestito all'Olbia dove sta vivendo un'annata importante. Andrea Bagnoli, agente del ragazzo, ha parlato a Calciocasteddu del momento di Ladinetti e del rinnovo. "Siamo felici e soddisfatti. Con l’avvocato Pirisi siamo stati in costante contatto con la società rossoblù. E’ arrivato questo rinnovo triennale, sintomo evidente che il Cagliari crede nelle potenzialità del ragazzo. Al termine di questa stagione, in base ai risultati che la squadra, valuteremo il da farsi. Riccardo è andato ad Olbia con tanta umiltà, dove sta facendo davvero molto bene”