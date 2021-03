Lady Gaga, Shakira, Jay-Z: l'Inter festeggia i 113 anni... con la playlist dell'anno del triplete

vedi letture

Per festeggiare i suoi 113 anni di storia, l'Inter ha scelto di far tornare alla mente dei tifosi nerazzurri di tutto il mondo la stagione 2009/2010, ovvero quella che resta l'annata più vincente della ultracentenaria storia del club. E per farlo, la società nerazzurra ha postato una playlist con le 25 hit musicali di quell'anno. Da Shakira con Waka Waka a Lady Gaga con Bad Romance, passando per Jay-Z, Mika, Black Eyed Peas e Ke$ha, di seguito la playlist completa scelta dall'Inter per celebrare il ricordo.