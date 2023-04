Lapo Elkann: "Juventus club di signori da oltre 100 anni. Oggi per me è un derby in famiglia"

Lapo Elkann, fratello di John, che ricopre la carica di amministratore delegato di Exor, e cugino di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato a Tuttosport della partita tra i bianconeri e lo Sporting CP: "Il mio meraviglioso, specialissimo derby in famiglia. Sono qui a Torino con mia moglie Joana, portoghese, e suo figlio. Ovviamente andremo alla partita e io farò un tifo sfegatato per la mia Juve. Certo, vincendo il match rischio di essere cacciato di casa… Ma lo corro volentieri".

Battere lo Sporting CP comunque servirà per andare avanti in Europa League.

"Il mio sostegno è incondizionato, in questa partita d’andata. Purtroppo non ci sarò al ritorno, per impegni lavorativi in America. Mi auguro che regni uno spirito di estrema sportività, in campo e fuori. La Juve da oltre cent’anni è un club di signori. E gli avversari si rispettano sino alla fine, sempre".