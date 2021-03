Lapo Elkann ricorda Gianni Agnelli: "Il nonno avrebbe adorato CR7. Hanno delle cose in comune"

Lapo Elkann, ospite di Tuttosport quest'oggi, ha parlato così di Cristiano Ronaldo, immaginando un ipotetico incontro con Gianni Agnelli: "Lo avrebbe adorato, incontrato con ammirazione: la disciplina del campione portoghese, la volontà che lo spinge a dare il massimo, le qualità di CR7 sarebbero state apprezzate da nonno. Hanno pure delle cose in comune: puntano a fare più degli altri, a non mollare mai, a combattere sino alla fine, a dare sempre il massimo per primeggiare e costruire il meglio. Sarebbe stato entusiasta di Cristiano in maglia Juve. Se lo sarebbe goduto fino in fondo, con i suoi gol pazzeschi, pure quelli che purtroppo ha fatto alla Juve, come la bicicletta con il Real allo Stadium con la gente in piedi ad applaudire. Nonno sì voleva vincere, ma sapeva apprezzare il bel calcio a prescindere".