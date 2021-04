Lasagna chiude i conti alla Sardegna Arena: 2-0 che spegne le speranze del Cagliari

Kevin Lasagna manda al tappeto il Cagliari con il definitivo due a zero: sinistro facile dell'ex Udinese a tu per tu con Alessio Cragno e colpo del k.o. definitivo per il Cagliari, sempre più inguaiato nella lotta per non retrocedere.

