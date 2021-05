"Lascio con l'orgoglio di aver allenato la Roma". Rivedi Fonseca in conferenza stampa

Il derby di domani sarà l’ultima partita di Paulo Fonseca da allenatore della Roma all’Oimpico: “Io lascio soprattutto con grande orgoglio per aver allenato la Roma in questi due anni - spiega il tecnico portoghese in conferenza stampa - a volte quando si lascia c’è un sentimento di ingiustizia: per me non c’è, provo solo grande orgoglio di essere stato l’allenatore della Roma, di aver avuto rispetto, ammirazione e simpatia dai tifosi. Per me è questo che conta”.

