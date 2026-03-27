Lautaro prosegue nei lavori personalizzati, con l'obiettivo Roma in testa: il punto sulle sue condizioni
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, giocatore fuori dallo scorso 18 febbraio per via di un problema muscolare al polpaccio accusato nella gara di andata contro il Bodo/Glimt.
Il Toro nelle scorse ore ha lavorato in parte anche sul campo, oltre agli esercizi in palestra. Clinicamente, si legge, è da considerarsi guarito ma per il momento continuerà ad allenarsi in modo personalizzato almeno fino alla prossima settimana, quando inizieranno a tornare ad Appiano Gentile i giocatori impegnati con le Nazionali.
In questi giorni Lautaro continuerà a lavorare sulla forza e sulla parte atletica, sia in palestra che sul campo, con l'obiettivo di essere fisicamente pronto per la ripresa effettiva degli allenamenti con tutti i giocatori a disposizione di Cristian Chivu. A quel punto potrà affinare la condizione, con l'obiettivo di provare ad essere titolare già alla ripresa contro la Roma.
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