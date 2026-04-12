Lazio, a Firenze possibile rivoluzione: decisiva la rifinitura di oggi

Una mattinata cruciale per capire che forma avrà la Lazio di Firenze. La rifinitura che andrà in scena oggi a Formello scioglierà alcuni tra i tanti dubbi che accompagno i biancocelesti alla sfida che domani sera chiuderà la 32esima giornata di Serie A. Al Franchi non ci sarà sicuramente Mario Gila, che fa compagnia a Rovella e Provedel nella lista degli indisponibili. Lista dalla quale sono da escludere sia Patric che Zaccagni, recuperati e disponibili per uno spezzone di gara a partita in corso. I dubbi però sono in tutti i reparti perché gli acciaccati non mancano. A centrocampo per esempio rischia Dele-Bashiru, alle prese con un affaticamento che lo ha limitato per tutta la settimana. Il nigeriano spera di allenarsi oggi per strappare una convocazione, ma salvo clamorose sorprese sarà Basic a prendere il suo posto nel terzetto con Cataldi e Taylor.

Lazio, acciaccati anche Marusic e Maldini: possibili novità in attacco

Non solo Dele-Bashiru, negli ultimi giorni hanno avuto dei problemi anche Adam Marusic e Daniel Maldini. In difesa con l'assenza di Mario Gila sono sicuri di una maglia al centro Provstgaard e Romagnoli, con Tavares ormai titolarissimo a sinistra. A destra se non dovesse farcela il montenegrino toccherà a Lazzari, entrato bene con il Parma e pronto a tornare dal primo minuto a quasi tre mesi dall'ultima volta. La rivoluzione potrebbe esserci in attacco, con Isaksen che è l'unico del tridente visto col Parma in vantaggio nei ballottaggi. Cancellieri spera di ritrovare la titolarità, ma il danese rimane avanti rispetto al classe 2002. Con gli acciacchi di Daniel Maldini si prepara Boulaye Dia, anche lui come Lazzari non gioca titolare dalla sfida di Lecce del 24 di gennaio. A sinistra reclama un'occasione Noslin, autore del gol del pareggio settimana scorsa e leggermente avanti su Pedro.