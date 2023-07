Lazio a nervi tesi, Sarri: "Rinforzi? Ne voglio quattro". Per ora niente incontro con Lotito

Si fa sempre più tesa la situazione in casa Lazio. Al netto di Castellanos, il club biancoceleste non ha ancora messo a disposizione di Maurizio Sarri i rinforzi che l'allenatore da tempo chiede. Anche l'ultimo affare è infatti in ghiaccio: Djibril Sow sembrava ormai in dirittura d'arrivo, specie dopo il contatto con lo stesso Sarri, ma il centrocampista non avrebbe ancora sciolto le sue riserve sull'accettare l'offerta della Lazio.

"Voglio quattro acquisti". Ieri si è concluso il ritiro di Auronzo di Cadore, senza una conferenza stampa, mentre da lunedì la squadra riprenderà il lavoro in quel di Formello. Sarri, non particolarmente contento dell'operato societario, si è lasciato sfuggire una risposta chiara ai tifosi, che gli chiedevano quanti rinforzi necessitasse: "Ne voglio quattro", riporta La Gazzetta dello Sport. I profili sono chiari: due centrocampisti, un attaccante esterno e un terzino sinistro. Detto di Sow, nessuno sembra però particolarmente vicino.

E Lotito va via. Al suo rientro romano, secondo diverse indiscrezioni, Sarri attendeva un summit col patron Claudio Lotito, proprio per approfondire questi temi. L'incontro, però, non ci sarà. Almeno, non nell'immediato: in mattinata, riferisce LaLazioSiamoNoi, il presidente biancoceleste ha infatti lasciato Roma, imbarcandosi per Venezia da cui poi raggiungerà Cortina dove trascorrerà il weekend. L'incontro potrebbe avvenire comunque ma in tempi più lunghi, magari a inizio settimana prossima.