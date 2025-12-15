TMW
Sarri arrivato alla cena di Natale della Lazio: tanti applausi da parte dei tifosi presenti
Mauizio Sarri è arrivato alla cena di Natale della Lazio a Spazio Novecento ed è stato applaudito dai tifosi presenti. Come documentato dal video realizzato dall'inviato di TMW, i sostenitori biancocelesti sono contenti della sua gestione e per questo hanno manifestato il loro apprezzamento. La vittoria contro il Parma per 1-0 e l'ottimo periodo che sta vivendo la squadra hanno certamente aiutato il Comandante, che si è riconquistato la fiducia dell'ambiente.
