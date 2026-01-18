Una vittoria in 9 gare: l'Eintracht cambia, in arrivo l'esonero del tecnico Toppmoller

Dopo aver raccolto una sola vittoria nelle ultime nove partite, l'Eintracht Francoforte prende una decisione forte per cercare di dare una svolta alla propria stagione. Il club tedesco attraversando un periodo molto brutto e questo fine settimana è arrivato un pazzo pareggio sul campo del Werder Brema (3-3).

Secondo quanto riporta Sky Sports in germana la direzione del club di Francoforte ha preso una misura decisa con l'allenatore Dino Töppmoller nella giornata di oggi. L'emittente infatti riferisce che da stamattina il tecnico 45enne non è più a capo della squadra. La decisione arriva dopo due anni e mezzo alla guida della squadra e si attende dunque il comunicato ufficiale e la scelta per il suo successore.

Markus Krosche, direttore sportivo del club, aveva commentato così gli scarsi risultati recenti della squadra: "Toppmoller? Ne stiamo discutendo in queste ore. Doppiamo affrontare questi problemi e assicurarci di non ripetere mai più questo genere di prestazioni".