Ufficiale L'Eintracht dice stop, esonerato Toppmoller: "Decisione dopo un'analisi approfondita"

"L'Eintracht Francoforte e l'allenatore Dino Toppmöller hanno concluso la loro collaborazione con effetto immediato. La decisione è il risultato di un'analisi approfondita delle ultime settimane. Grazie per la tua dedizione e ti auguriamo il meglio per i tuoi impegni futuri, Dino!": così l'Eintracht Francoforte ha comunicato, sui propri canali ufficiali, la scelta di separarsi dall'allenatore.

Una sola vittoria per l'Eintracht nelle ultime 9 gare: fatale per il tecnico tedesco l'ultimo rocambolesco pareggio contro il Werder Brema (3-3). Già dopo questa ultima frenata Markus Krosche, direttore sportivo del club, aveva commentato così gli scarsi risultati recenti della squadra: "Toppmoller? Ne stiamo discutendo in queste ore. Doppiamo affrontare questi problemi e assicurarci di non ripetere mai più questo genere di prestazioni".