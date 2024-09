Lazio, arrestati 50 tifosi ad Amburgo? La società smentisce con una nota

Questa sera prenderà il via l'avventura della Lazio in Europa League e per l'occasione la squadra di mister Marco Baroni sarà seguita e supportata da tantissimi sostenitori biancocelesti. Nello specifico, racconta Lalaziosiamonoi, sono 837 i biglietti acquistati dai tifosi della Lazio per il Volkparkstadion, casa dell'Amburgo che ospiterà la sfida contro la Dinamo Kiev.

Nella giornata di ieri tanti tifosi italiani erano già arrivati in Germania e durante la serata, scrive il Corriere dello Sport citando fonti delle autorità locali, la polizia di Amburgo ha arrestato 50 tifosi biancocelesti a seguito di una perquisizione che ha fatto emergere coltelli e spranghe.

La stessa Lazio, in seguito, ha pubblicato una nota ufficiale in cui esclude l'arresto dei soggetti interessati pur confermando le perquisizioni.

Per quanto riguarda la probabile formazione, Baroni metterà in atto un turnover massiccio per la sua squadra, con due dubbi legati all'undici titolare. Il primo è quello del portiere, con Mandas che spinge per fare l’esordio stagionale ma Provedel non è da escludere a priori. Difesa con Pellegrini e Marusic sulle corsie, mentre al centro al fianco di Patric ci sarà Romagnoli. Rovella e Vecino comporranno la linea mediana, con Tchaouna, Dele-Bashiru e Noslin sulla trequarti. L’altro dubbio è al centro dell’attacco, con Pedro favorito su Castellanos: il Taty ieri ha lavorato interamente col gruppo ed è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato dopo l’edema muscolare che lo ha tenuto fuori nella trasferta persa a Firenze.

Questa la probabile formazione dei biancocelesti domani sera, per l'esordio in Europa League:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin; Pedro