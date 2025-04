Lazio, Baroni contro il recente passato: ribellarsi al crollo di fine stagione

Nessun aiuto dalle milanesi, la Lazio dovrà contare solo sulle sue forze se vorrà rimanere agganciata al treno Champions. La 33esima giornata di Serie A offriva ai biancocelesti un'occasione per provare ad accorciare davanti su Atalanta e Bologna, impegnate rispettivamente col Milan a San Siro e con l'Inter capolista al Dall'Ara. I due 1-0 ottenuti dalla Dea e dai rossoblu allungano la classifica della Lazio, che adesso deve vincere a Marassi per mantenere vivo un sogno che è stato costruito nel girone d'andata e che è stato poi inseguito affannosamente nel ritorno. Un leitmotiv del recente passato biancoceleste, dove spesso sono cambiati gli allenatori ma quasi mai è cambiato la sceneggiatura. Si parte forte, si sogna in grande, si sbatte sul muro dei tanti impegni e di una rosa meno profonda delle rivali e si scende vertiginosamente in classifica. Per alcuni sarà colpa di Baroni, così come era responsabilità di Petkovic, Pioli, Inzaghi e Sarri, per altri è solamente un film già visto dove gli allenatori sono solo in balia degli eventi.

Lazio, Baroni ha un dubbio per Marassi

Un film visto e rivisto in cui Baroni però vuole inserire un finale a sorpresa, così come ha sorpreso ieri nella rifinitura a Formello prima di partire per Genova. L'assenza di Isaksen per squalifica aveva fatto pensare a una titolarità di Loum Tchaouna a Marassi. Reduce dal rigore sbagliato col Bodo-Glimt Baroni sta pensando a soluzioni alternative. Forse per protezione o forse per mancanza di fiducia, ma l'ex Salernitana dovrebbe partire dalla panchina anche oggi nonostante l'assenza del danese. Sulla destra potrebbe a sorpresa toccare a Marusic nel ruolo di esterno alto, un inedito solo in maglia biancoceleste visto che il classe '92 gioca regolarmente in quel ruolo col Montenegro. Alle sue spalle si muoverà Lazzari nella difesa a quattro composta da Gigot, Gila e Pellegrini davanti a Mandas. In mediana conferme per Rovella e Guendouzi, nervosissimo giovedì all'uscita dal campo nonostante una prova da migliore in campo. Dia e Zaccagni completeranno la trequarti con Marusic alle spalle di Castellanos, recuperato dopo le fatiche e i crampi di giovedì sera.