Lazio, Baroni: "Guendouzi out? Scelta conservativa e condivisa. Lazzari sta recuperando"

Intervento in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Twente, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha fatto il punto sugli infortunati: "Sono delle gare ravvicinate che ti mettono alla prova, abbiamo qualche defezione. Lazzari sta recuperando, Guendouzi è una scelta conservativa e condivisa per farlo recuperare al meglio. C'è una tale bellezza in queste competizioni e in queste partite che la squadra dovrà cogliere questa opportunità. Teniamo tantissimo anche al campionato, dopo questa gara ci butteremo subito rigiocando dopo due giorni. Adesso però dobbiamo giocare con l'attenzione e l'applicazione che chiede una partita come questa".

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Infortunati: Lazzari (inizio novembre), Guendouzi (fine ottobre).

Squalificati: Noslin (due giornate).