Lazio, Baroni punta su Casale: il Bologna ci pensa per il dopo-Calafiori, ma è incedibile

Appena 20 apparizioni nell'ultima Serie A, ma una stagione - quella che sta per nascere - che potrebbe vederlo protagonista. Nicolò Casale è stato messo un po' disparte alla Lazio nell'ultima annata, ma con l'arrivo di Marco Baroni in panchina potrebbero cambiare le cose e si potrebbe rivedere il Casale dell'era-Sarri, quello del suo primo anno in biancoceleste.

L’ultimo campionato è stato disastroso. Casale ha perso anche il posto di titolare. La solita difficoltà a entrare in forma in tempi rapidi, le turbative create dalle indiscrezioni (infondate e non veritiere) che avevano tirato in ballo il suo nome a proposito delle scommesse. Nicolò è finito dentro la crisi della Lazio. Ma ora è pronto a uscirne.

Niente Bologna

L'allenatore - ex Hellas Verona proprio come Casale - è pronto a investire e puntare sul rilancio di Casale, nelle ultime ore accostato al Bologna e inserito nella lista delle possibili alternative a Calafiori, promesso all’Arsenal. A Formello ieri mattina si dicevano stupiti e sorpresi dalla notizia, è plausibile che il ds Sartori abbia contattato Giuffredi, l’agente di Casale senza interpellare la società biancoceleste. In ogni caso il Bologna contempla altri nomi e la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere Casale. A scriverlo è il Corriere dello Sport.