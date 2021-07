Lazio, Basic per la mediana: il croato del Bordeaux ha dato la sua parola ai biancocelesti

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Toma Basic sembra essere il preferito per il centrocampo della Lazio. Classe '99, il croato è di proprietà del Bordeaux, con i Girondini costretti a vendere dopo la retrocessione in Ligue 2 per motivi economici. La Lazio ha offerto 6,5 milioni, Basic ha già dato la sua parola a Tare