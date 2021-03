Lazio bloccata... dal ghiaccio, in mattinata riparte per Roma. Fares e Lazzari, il punto sugli infortuni

Oltre al danno, la beffa. Dopo il ko contro il Bayern - e conseguente eliminazione dalla Champions League - la Lazio ha passato passato la notte in Germania prima del rientro nella Capitale. La squadra di Inzaghi, bloccata all'aeroporto di Monaco perché la pista era ghiacciata - ripartirà dunque in mattinata. La ripresa degli allenamenti in vista dell'Udinese è fissata dopo pranzo a Formello, ma intanto arrivano le prime indicazioni sulle condizioni di Fares e Lazzari, entrambi sostituiti durante il match di ieri. Per il primo si tratta di una contusione al ginocchio, per il secondo di una lussazione al dito mignolo della mano.