Lazio, Brandt nome caldo per l'attacco: il Borussia Dortmund apre al prestito

Julian Brandt resta un obiettivo caldo per l'attacco della Lazio. Il Borussia Dortmund chiede 25-30 milioni per l'esterno offensivo classe '96. Per un acquisto del genere serve prima piazzare il Tucu Correa (seguito da PSG e Tottenham), ma la novità di giornata è che il club giallonero avrebbe aperto al prestito per il giocatore, anche se non è chiaro se con diritto o obbligo di riscatto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.