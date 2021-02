Lazio-Cagliari 1-0, le pagelle: Immobile sbaglia una volta sola. Non l'inizio ideale per Rugani

Risultato: Lazio - Cagliari 1-0

61' Immobile

LAZIO

Reina 6 - Con stasera fanno 600 presenze nei campionati professionistici. Dopo quasi un'ora di riposo, gli si para davanti Marin, che per sua fortuna sbaglia. Non ha molto lavoro da lì in poi, se non un'uscita e un destro leggibile di Nandez.

Musacchio 5,5 - Inzaghi rompe gli indugi e gli concede la prima da titolare. Disattento ad inizio secondo tempo: lascia il varco in cui Marin va in porta. Deve grattare via ancora un po' di ruggine, e si vede.

(dall'82' Parolo s.v.)

Acerbi 6,5 - Stasera si è riscoperto anche regista, visto che dal suo lancio a metà campo per la testa di Milinkovic-Savic scaturisce il gol di Immobile. Senza dimenticarsi però del suo vero mestiere, difendere: concede pochissimo.

Radu 6 - Tra le colonne della Lazio nel ventunesimo secolo, presto entrerà nella storia anche per la statistica. Per il momento si accontenta di una prestazione pienamente sufficiente.

Lazzari 6,5 - I suoi 45' iniziali scorrono su un registro troppo piatto per essere vero. Con l'arrivo della ripresa, si accende in fase offensiva e, soprattutto, si immola per fermare il tiro a colpo sicuro di Pavoletti.

(dal 64' Lulic 6 - Prende il posto di Lazzari ma si posiziona sulla fascia sinistra. Visibile a tratti, ha il merito di rimanere sempre ordinato e non andare in sofferenza).

Milinkovic-Savic 6,5 - Finché rimane più basso in mediana, deputato a costruire e non a finalizzare, si vede il giusto. Quando però Inzaghi innesca il segnale e gli ordina di avanzare, diventa un'arma: dalla sua sponda nasce il gol che decide il match.

Leiva 6,5 - Esperienza e tempra in mediana, ma anche una buona dose di qualità. Preciso nelle letture, energico e pulito negli interventi: se le occasioni della squadra avversaria sono state così poche, buona parte del merito è sua.

(dall'82' Escalante s.v.)

Luis Alberto 6 - Primo dei suoi ad andare alla conclusione, poi, sulla sua girata di fine primo tempo, Cragno si fa trovare pronto. Si vede un po' meno nella ripresa, prima che esca dal campo un po' contrariato.

(dal 64' Akpa Akpro 6 - Entra con la partita da congelare, ci riesce solamente in parte, anche se la sua agilità e la sua gamba offrono possibilità di andare verticale).

Marusic 5,5 - Come da ormai diverso tempo a questa parte, Inzaghi lo mette a sinistra sul piede debole. Questo gli provoca dei limiti nella fase di spinta, anche se come contrappeso soffre poco. Una sua topica nel finale però per poco non manda in porta i sardi.

Correa 6 - Il più frizzantino e intraprendente del primo tempo, anche se non riesce ad arrivare alla conclusione. Quando invece i suoi compagni crescono, paradossalmente, la qualità del suo gioco cala. Si innervosisce, e Inzaghi lo toglie.

(dal 73' Muriqi 5,5 - Deve dare maggior peso e più punti di riferimento alla manovra, invece paradossalmente da quando c'è lui in campo, i suoi smettono di riuscire ad attaccare. Può fare meglio).

Immobile 7 - Quasi mezz'ora ad attendere l'occasione: quando arriva, però, trova la risposta di Cragno. Se gliene capita una seconda, uno come lui non può certo mancarla: questo è ciò accade poco oltre l'ora di gara. Risolutore, anche oggi.

Allenatore: S. Inzaghi 6 - Già dai primi istanti è la Lazio a dettare i tempi della manovra, ma nel primo tempo il ritmo impresso è troppo lento per scardinare l'ordinato castello difensivo cagliaritano. La ripresa comincia con i suoi ancora all'arrembaggio, che trova i frutti dopo un'ora grazie al solito Immobile. Di lì in avanti, però, un po' di braccino e il Cagliari che arriva troppo spesso ad attaccare l'area di rigore. Contano i tre punti, comunque: sufficienza piena.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Nel primo tempo sono Immobile e Luis Alberto a impegnarlo, poi nella ripresa ancora un'ottima parata sempre su Immobile a salvare il risultato. Poco può, invece, sulla conclusione ravvicinata dell'attaccante napoletano che vale il vantaggio biancoceleste.

Rugani 5,5 - Torna nel campionato italiano e si trova di fronte la Scarpa d'Oro. Non certo il migliore inizio per lui che fa fatica a trovare le misure concedendo qualche metro di troppo agli attaccanti laziali.

Godin 5,5 - Negli spazi stretti si trova a proprio agio, i duelli sono il suo pane quotidiano e infatti dà vita a una marcatura su Immobile molto stretta. Solo una volta lo lascia e l'attaccante napoletano punisce il Cagliari

Walukiewicz 5 - Dalla sua parte si defila spesso Correa che, soprattutto nel primo tempo, lo mette un po' in difficoltà. Cresce alla distanza, ma sul gol laziale si fa sorprendere da Immobile

Zappa 6 - Si preoccupa soprattutto di difendere limitando al massimo le sortite offensive rimanendo basso per contrastare le avanzate di Marusic. Una scelta che, risultato alla mano, funziona.

(dal 76' Simeone s.v.)

Marin 6 - Il migliore dei suoi. I suoi inserimenti e il suo dinamiscmo garantiscono al Cagliari la presenza nella metà campo avversaria e dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose con il tocco sotto di poco sopra la traversa di Reina e l'assist per Pavoletti

Nandez 5,5 - Grinta e corsa al servizio dei suoi, ma anche qualche tocco impreciso di troppo. In una partita da sacrificio da un combattente come lui era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Lykogiannis 6 - Quella del Cagliari è una partita prettamente difensiva, lui esegue il compito affidatogli da Di Francesco cercando di vedersela con un cliente scomodo come Lazzari. Costretto ad uscire a inizio secondo tempo per uno scontro con Milinkovic-Savic.

(dal 51' Tripaldelli 5 - il confronto con Lazzari è impari tanto che, nell'uno contro uno, non riesce mai a prenderlo soffrendo oltremodo le sue iniziative).

Nainggolan 5,5 - Torna all'Olimpico e di fronte trova la Lazio, non certo un avversario qualunque per lui che ha un passato giallorosso alle spalle. Prova qualche giocata delle sue, ma è poco assistito dai compagni.

(dall'85' Pereiro s.v.)

Joao Pedro 5,5 - Spetta a lui il compito di imbeccare Pavoletti e anche quello di fornirgli assistenza legando il gioco: non gli riesce nessuno dei due compiti e lui finisce per galleggiare sulla trequarti senza mai rendersi pericoloso.

Pavoletti 5,5 - I palloni giocabili, per lui, sono pochissimi e quindi cerca di metterla sul piano fisico facendo a a sportellate con tutta la difesa laziale. I risultati, però, non lo premiano.

(dall 84' Cerri s.v.)

Allenatore: Di Francesco 5,5 - Prova a strappare punti all'Olimpico con un tattica ultra difensiva. Il risultato non lo premia affossando ancora di più il suo Cagliari.