Lazio, Castellanos: "Napoli fra le top in Italia e in Europa. Servirà intelligenza"

Alla vigilia del big match in programma domani pomeriggio (ore 18 il fischio d'inizio) contro il Napoli, l'attaccante della Lazio, Valentin 'Taty' Castellanos, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di DAZN: "Sappiamo che è una squadra forte in Italia e in Europa - afferma l'argentino in relazione alla compagine allenata da Antonio Conte -, ma noi dobbiamo fare la nostra partita. È importante vincere per i nostri tifosi, dobbiamo fare una partita intelligente”.

Sul lavoro di Marco Baroni, poi, spiega: “Il mister è sempre dalla nostra parte, siamo una squadra giovane. È troppo importante per noi che lui e lo staff ci aiutino a fare di più con questa maglia. Penso che in questa stagione sia diverso dalla precedente. La fiducia del mister è troppo importante per me, per lo staff e i compagni. Dobbiamo continuare così. Sempre si deve migliorare anche nella vita, è importante lavorare giorno per giorno durante la settimana. Lavorare per il gruppo e poi per me”.

Castellanos parla anche di obiettivi stagionali: “Vincere un trofeo con questa maglia è l’obiettivo di quest’anno, il sogno è sempre giocare di più e vincere il trofeo con la Nazionale. Giocare in Europa è diverso, ora sono più grande e più maturo e quello che importa è sempre lavorare con questa maglia e dare di più”.

Infine il centravanti biancocelesti parla dell'ipotesi di un derby contro la Roma in Europa League: "Tutte le partite sono importanti, un derby in Serie A è sempre una gara da affrontare con entusiasmo da parte nostra e dei tifosi. È sempre bello giocarlo”.