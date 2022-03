Lazio, Cataldi interamente in gruppo. Luis Alberto ancora assente: fastidio al ginocchio

Prima seduta giornaliera per la Lazio, in vista del derby, con Sarri che ha diviso la squadra per reparti e ha ritrovato Danilo Cataldi, tornato a pieno regime in gruppo a tre settimane di distanza dall’infortunio al flessore. Nel pomeriggio altro allenamento: resta da capire se saranno presenti Stefan Radu e Luis Alberto, ancora fermi, con lo spagnolo che lamenta un fastidio al ginocchio.