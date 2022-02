Lazio, confronto Sarri-Lotito: il presidente ha chiesto spiegazioni dopo il ko di San Siro

vedi letture

Nella giornata di ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito si è confrontato col proprio allenatore Maurizio Sarri in seguito al pesante 4-0 subito in Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Entrambi sono delusi e nessuno dei due aveva messo in preventivo la possibilità di prendere 4 schiaffi come quelli di Milano. Il massimo dirigente laziale ha fatto un po' di domande all'allenatore, interrogandolo sui motivi di questo deciso passo indietro. Sarri ha risposto provando ad accarezzare anche il tema del mercato vuoto di gennaio, ma Lotito da quell'orecchio non ci sente e ora pretende che la squadra riparta subito bene da Bologna. A riportarlo è l'edizione di Roma del Corriere della Sera.