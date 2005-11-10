Lazio, per la difesa spunta il nome Hautekiet dello Standard Liegi: si lavora per il prestito

Lazio a caccia di un difensore. Gennaro Gattuso aspetta rinforzi dalla sessione estiva di calciomercato per preparare la prossima stagione. Sono diversi i tentativi che non hanno prodotto risultati per quanto riguarda gli elementi della retroguardia. Nelle ultime ore però sarebbe spuntata una pista che conduce in Belgio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club della capitale avrebbe posato gli occhi su Ibe Hautekiet.

Il centrale è un classe 2002 e ha un contratto con lo Standard Liegi che andrà in scadenza nel 2029. I biancocelesti avrebbero messo nel mirino il calciatore e vorrebbero portarlo a Roma con la formula del prestito. Vedremo quale sarà la risposta dei belgi e se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.