Nome nuovo per l'Udinese: idea Hautekiet per la difesa. C'è la concorrenza della Bundesliga

Nome nuovo per la difesa dell'Udinese. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il club friulano sta valutando di ingaggiare Ibe Hautekiet, difensore di proprietà dello Standard Liegi, che però è seguito anche in Bundesliga. Il classe 2002 potrebbe così compiere un passo importante per la sua carriera, approdando in Serie A dalla Jupiler League e iniziando così una nuova avventura in un campionato sicuramente più competitivo.

Il contratto del 23enne scadrà nel 2027. In carriera vanta 63 presenze e un gol con lo Standard Liegi, 38 apparizioni e 2 centri con il Club NXT e 11 gettoni con l'SL16 FC. Inoltre è sceso in campo una volta con il Belgio Under 19, 3 con l'Under 18, 12 con l'Under 17 e 7 con l'Under 16, segnando 3 reti. Da capire se da semplici sondaggi, i bianconeri decideranno di dare seguito e quantomeno provare l'offensiva decisiva.