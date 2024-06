Lazio e Bologna su Mitaj, l'agente: "Terzino sinistro importante. Se verrà in Italia? Dico ni..."

L'agente Silvio Pagliari, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della prima rivale dell'Italia a Euro 2024: "L'Albania è una Nazionale tosta, l'ho seguita durante tutto il girone di qualificazione. Parliamo di una squadra ben messa in campo, che ha mentalità. Il suo 4-2-3-1 è un modulo bello compatto e aggressivo, l'Albania non va di certo in vacanza all'Europeo in Germania".

Pagliari si è concentrato anche sul suo assistito Mario Mitaj, laterale della Lokomotiv Mosca che in Italia piace a Lazio e Bologna: "Mitaj è un giocatore importante, un terzino sinistro classe 2003. C'è parecchio interesse su di lui, in Italia e non solo. Verrà in Serie A? Dico ni...".