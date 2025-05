Lazio e Juve non ci provano nemmeno: 0-0 all'Olimpico dopo 45 minuti di noia

vedi letture

All’Olimpico vince la noia. Prima non prenderle: sembra l’imperativo di Lazio e Juventus che, a duello per il quarto posto, chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0, in perfetta linea con le previsioni degli expected goal (0.06-0.34) dopo 45 minuti a ritmo blando e senza particolari occasioni da rete.

Il live TMW di Lazio-Juventus

Alcaraz si pente. Il primo squillo è dei padroni di casa: Guendouzi d’esterno manda Dele-Bashiru al tiro, Di Gregorio concede un corner evitabile dato che la palla si sarebbe spenta sull’esterno della rete. È sempre la Lazio a creare le prime occasioni di serata, la seconda arriva con Isaksen, il cui tiro cross è smanacciato via dal portiere bianconero. Proteste Juve per un contrasto fra Mandas e Nico Gonzalez in area capitolina. Venti minuti bastano a far pentire Carlos Alcaraz, tennista che ha preferito una partita noiosa al ritorno in campo del rivale Sinner, a due passi dall’Olimpico.

Primo tempo a reti bianche. La partita non decolla, da registrare vi sono semmai le due ammonizioni per Thuram e Savona nel giro di sette minuti. Entrambi in diffida, salteranno la prossima di campionato con l’Udinese. Col passare dei minuti, comunque, la Juve guadagna spazio, quantomeno nel possesso del pallone, senza però arrivare dalle parti di Mandas se non in maniera episodica. La fotografia la offrono Veiga e Kalulu, difensori centrali che si contendono una punizione dai 25 metri. Baroni e Tudor mandano a scaldare rinforzi soprattutto in fase offensiva: il primo tempo si chiude senza reti, la speranza è una scossa nel secondo.