Lazio, Fares: "Non c'è pressione, ma oggi non possiamo sbagliare"

vedi letture

Mohamed Fares, esterno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match col Crotone: "Non c’è pressione, ma oggi dobbiamo fare punti per forza, non possiamo sbagliare. Veniamo da diverse sconfitte, dobbiamo dare tutto in campo e conquistare i tre punti"