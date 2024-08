Ufficiale La Lazio cede un esubero. Fares va in prestito fino a giugno al Panserraikos

"La S.S. Lazio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al 30/06/2025 del calciatore Mohamed Salim Fares alla società greca FC Panserraikos 1946". Questo il comunicato con cui la Lazio ufficializza la partenza dell'algerino classe '96 verso la Grecia.

Il punto sugli altri esuberi della Lazio

A due settimane dalla fine del mercato il lavoro in casa Lazio è tutt’altro che finito. L’arrivo di Dia aggiunge un’altra soluzione a disposizione di Marco Baroni, che però chiede almeno un altro rinforzo e per questo si spinge per Folorunsho. A prescindere da chi arriverà però i biancocelesti devono fare i conti con gli esuberi che in queste settimane dovranno lasciare Formello. Dopo aver ceduto Cancellieri in prestito oneroso con diritto di riscatto al Parma, il direttore sportivo Fabiani deve cedere almeno altri cinque giocatori. A cominciare da chi ha un ingaggio molto pesante come Elseid Hysaj. L’albanese ha ancora un anno di contratto da circa due milioni netti, cifra proibitiva per chiunque. La Lazio ha fatto sapere all’ex Napoli che non chiederà alcun indennizzo per la sua cessione, ma al momento nessuno ha avanzato proposte per Hysaj. Offerte che sono arrivate per Basic, ma solo in prestito secco e la Lazio per il momento dice no. La richiesta è di una cessione a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto per liberarsi di un giocatore che ormai è fuori dal progetto tecnico. Fuori dalle idee di Baroni anche André Anderson, per cui potrebbero aprirsi delle opzioni in Brasile. Chi invece è fuori più per un discorso di liste è Akpa-Akpro, l’ivoriano che Baroni ha valutato in ritiro ma per il quale adesso si cercano acquirenti. L’ex Salernitana ha ancora un anno di contratto e la Lazio può cederlo solo a titolo definitivo.