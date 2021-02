Lazio, furia Tare con la Primavera: sveglia all'alba e allenamento punitivo dopo l'ultimo ko

vedi letture

Igli Tare non è un semplice direttore sportivo, è un dirigente che alla Lazio segue tutto, dalle giovanili alla prima squadra e il ko interno della Primavera contro l'Empoli per 2-6 non gli è andato proprio giù. Il ds ha buttato giù dal letto tutti i ragazzi alle 6 di mattina, convocandoli al Centro Sportivo per le 7 per un allenamento punitivo. È andato in scena anche un duro confronto con i ragazzi, che nel 2021, dalla ripresa del campionato, hanno perso 3 partite su 3 e ora rischiano di trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. Serve un'immediata reazione e la sfuriata è servita proprio per provare a scuotere gli animi dei giovani laziali. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.