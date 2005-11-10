Lazio, operazione alla Gila: dal Real Madrid ecco il giovane Galassi. I dettagli dell'affare

La Lazio guarda al futuro e piazza un'operazione orientata ai giovani talenti. Il club biancoceleste ha infatti definito l'arrivo di Bruno Galassi, difensore classe 2007 proveniente dal Real Madrid, che approderà a Formello a parametro zero.

Nato a Lleida, in Catalogna, ma in possesso della cittadinanza argentina, Galassi è un centrale destro cresciuto tra il settore giovanile del Rayo Vallecano e quello del Getafe. Nell'estate del 2023 era entrato a far parte della cantera del Real Madrid e dall'agosto scorso era stato aggregato al Real Madrid C, impegnato nella Segunda Federación spagnola.



L'accordo prevede la firma di un contratto triennale con la Lazio, ma il club madrileno manterrà il 50% sull'eventuale futura rivendita del calciatore. Un'operazione che ricorda, per certi versi, quella che in passato portò a Formello Mario Gila. La crescita del giovane difensore è stata particolarmente evidente nello scorso settembre, quando il tecnico Sánchez gli ha concesso spazio sia come centrale difensivo nella linea a quattro sia come mediano. Nello stesso periodo Galassi ha anche debuttato in Youth League con il Castilla contro Kairat e Liverpool. Dopo una nuova apparizione a marzo sotto la gestione di Cea, il suo impiego si è ridotto.

Per caratteristiche fisiche e stile di gioco, il giovane argentino ricorda vagamente l'ex Palermo e Genoa Ezequiel Muñoz. Ora per lui si apre l'avventura italiana: il primo passo sarà la Primavera biancoceleste, dove verrà valutato da vicino in vista del futuro.