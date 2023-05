Lazio, Gimenez sempre più in cima ai pensieri di Tare ma la prima offerta è troppo bassa

In Messico si parla molto dell'interessamento da parte della Lazio per l'attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez. Il club di Lotito avrebbe già presentato un'offerta da 15 milioni di euro per la punta, ritenuta perfetta come vice-Immobile in vista del prossimo campionato. Una cifra che però viene ritenuta troppo bassa dal club olandese, che ha un accordo col messicano fino al giugno del 2026.