Lazio, gli undici scelti da Sarri per la Triestina: ci sono Maximiano, Romagnoli e Marcos Antonio

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha scelto l’undici che alle ore 18 affronterà la Triestina in amichevole. Presenti in campo diversi degli ultimi acquisti biancocelesti, come Maximiano, Romagnoli e Marcos Antonio. Questo l’undici titolare della Lazio:

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson