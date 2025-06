Lazio, il futuro di Castellanos non è ancora deciso: sirene da Arabia Saudita e MLS

Tra i nomi da seguire con attenzione in casa Lazio c'è sicuramente quello di Taty Castellanos. L’attaccante argentino, dopo una stagione positiva sotto la guida di Marco Baroni, ha attirato alcune sirene di mercato. Come riportato da La Repubblica, su Castellanos si sarebbero fiondati diversi club dell’Arabia Saudita e della Major League Soccer, con il Chicago Fire in prima linea. Alcune di queste società avrebbero già recapitato offerte concrete per strapparlo alla Lazio.

Il giocatore, tuttavia, non sembra intenzionato ad accettare proposte provenienti da campionati considerati meno competitivi. Dopo gli anni trascorsi in MLS, il Taty vuole continuare la propria crescita in Europa. L’obiettivo, se dovesse lasciare Roma, è la Premier League, dove non mancano club che stanno monitorando da vicino la sua situazione.

La Lazio, dal canto suo, non ha fretta di cederlo. Sarri lo stima e lo considera un elemento utile alla propria idea di calcio. Ma se dovesse arrivare un’offerta importante dalla Premier, il futuro di Castellanos potrebbe davvero prendere una nuova direzione.