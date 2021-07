Lazio, il futuro di Lazzari si decide ad Auronzo. Piace all'Inter ma Lotito chiede 25 milioni

Il futuro di Manuel Lazzari si deciderà nel corso del ritiro ad Auronzo, quando cioè Sarri proverà l'esterno nella difesa a quattro per capire se possa o meno fare al caso del suo modulo. Nel caso in cui dovesse arrivare una bocciatura, ecco che il giocatore verrebbe messo sul mercato, con Lotito che però non lascerebbe andare per meno di 25 milioni di euro. Soprattutto considerando che uno dei primi estimatori dell'ex SPAL resta Simone Inzaghi, che ha lasciato i biancocelesti per sedersi sulla panchina dell'Inter. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.